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Общество22 апреля 2021 12:54

В Кировской области отмечен рост детской преступности

За минувший год зарегистрировано 551 уголовно наказуемое деяние
Андрей Сергеев
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На момент совершения преступления практически каждый пятый несовершеннолетний употреблял алкоголь.

На момент совершения преступления практически каждый пятый несовершеннолетний употреблял алкоголь.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В 2020 году в Кировской области несовершеннолетними совершено 551 преступление, что на 2,4% больше, чем в прошлом году, сообщил уполномоченный по правам ребенка Владимир Шабардин.

- В регионе сохраняется проблема совершения подростками преступлений в состоянии алкогольного опьянения, - отметил Владимир Валерьевич. - На момент совершения преступления практически каждый пятый несовершеннолетний употреблял алкоголь. В состоянии опьянения совершено 101 преступление, что на 17% выше уровня прошлого года.

Кроме того, в регионе отмечен существенный рост самовольных уходов несовершеннолетних из детских учреждений.

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