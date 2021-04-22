В Кировской области отмечен рост детской преступности

На момент совершения преступления практически каждый пятый несовершеннолетний употреблял алкоголь. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В 2020 году в Кировской области несовершеннолетними совершено 551 преступление, что на 2,4% больше, чем в прошлом году, сообщил уполномоченный по правам ребенка Владимир Шабардин.

- В регионе сохраняется проблема совершения подростками преступлений в состоянии алкогольного опьянения, - отметил Владимир Валерьевич. - На момент совершения преступления практически каждый пятый несовершеннолетний употреблял алкоголь. В состоянии опьянения совершено 101 преступление, что на 17% выше уровня прошлого года.

Кроме того, в регионе отмечен существенный рост самовольных уходов несовершеннолетних из детских учреждений.

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