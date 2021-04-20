На большинстве рек сейчас идет ледоход. Фото: admkirov.ru

По состоянию на 20 апреля все реки Кировской области вскрылись ото льда. На большинстве из них поднялся уровень воды - от четырех до 106 см за сутки. Информацию сообщает Кировский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На данный момент густой ледоход отмечен на Вятке в черте Кирова и Лузе. Редкий и средний - на Каме, Летке, Кобре, Черной и Белой Холунице, Великой, Моломе, Пижме и Вятке в других районах области. Чепца и Быстрица уже очистились ото льда.

В нескольких реках области уже спадает уровень воды. Это Святица, Филипповка, Немда, Суна и Уржумка. С 20 апреля начал уменьшаться уровень на Быстрице, Ярани и Вое.

По данным регионального правительства, сейчас в Кирове подтопления жилых территорий не обнаружено. Временно ограничено движение по 17 мостам в 12 районов области: Афанасьевский (2 моста), Белохолуницкий, Верхнекамский, Зуевский, Даровской (3 моста), Кикнурский, Кильмезский, Лузский (2 моста), Нагорский (2 моста), Нолинский, Советский, а также Кирово-Чепецк.