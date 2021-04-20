Половодье в Кировской области 2021: За сутки уровень воды в Вятке поднялся на 39 см

За сутки в Кировской области вода на Вятке поднялась на 39 см. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области уровень воды в водоемах продолжает расти. Так, на реке Вятке за сутки он поднялся на 39 см. Об этом сообщили в региональном правительстве.

По данным специалистов Кировского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, c начала паводка вода на Вятке поднялась на 257 см.

Отметим, что во вторник, 20 апреля, готовность муниципалитетов области к половодью проверят представители администрации губернатора и городских властей. Члены комиссии оценят работу местной системы оповещения, организацию эвакуации и жизнеобеспечения населения в зоне подтопления, а также осмотрят плавательные средства.

Добавим, что большинство рек региона уже очистились ото льда. В понедельник, 19 апреля, в Кирове впервые зафиксировали густой ледоход. Из-за роста уровня воды, «от большой земли» оказались отрезаны Нагорский Афанасьевский, Верхнекамский, Зуевский, Даровской, Кикнурский, Кильмезский, Лузской, Нагорский, Нолинский, Советскй районы и микрорайон Каринторф в городе Кирово-Чепецк. Все населенные пункты обеспечены необходимым запасом продовольствия и медикаментов.