Половодье в Кировской области 2021: на Вятке начался густой ледоход

В Кирове начался густой ледоход. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На реках Кировской области продолжается подъем уровня воды. Большинство водоемов уже очистились ото льда. Так, на Каме, Вятке, Летке, Великой, Быстрице, Пижме, Моломе идет редкий и средний ледоход. В районе Кирова впервые замечен густой ледоход. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Отметим, что в связи с похолоданием, на реках Святице, Филипповке, Немде, Суне и Уржумке подъем воды замедлился. А в целом за сутки, на большинстве водоемов он увеличился от 6 до 73 см.

Тем временем в Нагорском районе началась разборка моста у села Синегорье. Кроме того, дорожные переправы временно закрыты в Афанасьевском, Верхнекамском, Зуевском, Даровском, Кикнурском, Кильмезском, Лузском, Нагорском, Нолинском, Советском районах и в микрорайоне Каринторф Кирово-Чепецка.