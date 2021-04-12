Дорогу до деревни Новые Щеглята восстановили

Все работы проведены менее чем за сутки. Фото: kirovreg.ru

В Пижанском районе восстановили движение до деревни Новые Щеглята, сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

- Специалисты «Вятавтодор» уложили вторую водопропускную трубу, пробили ледяную корку первой трубы, провели отсыпку грунта и укрепили дорожное полотно, - уточнили в региональном правительстве.

Данные работы позволили в кратчайшие сроки восстановить участок дороги, который ранее размыло талыми водами в результате перемерзания водопропускной трубы под дорогой.