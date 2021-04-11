Дорогу до деревни Новые Щеглята начали восстанавливать

Для укрепления дорожного полотна на участок завезен грунт и щебень. Фото: kirovreg.ru

Автомобильное движение по дороге Пижанка - Казаково - Новые Щеглята восстановят в кратчайшие сроки, сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

- АО «Вятавтодор» направило свою технику и специалистов для восстановления дороги. Для укрепления дорожного полотна на участок завезен грунт и щебень, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В настоящее время на месте работают восемь человек, а также техника. Для отведения водостока будет установлена вторая водопропускная труба.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Пижанском районе размыло единственную дорогу до деревни Новые Щеглята. В МЧС уточнили, что участок находится в низине, подтопление произошло талыми водами в результате перемерзания водопропускной трубы под дорогой.