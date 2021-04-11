В Пижанском районе размыло единственную дорогу до деревни Новые Щеглята

В настоящее время на место происшествия выехало двенадцать сотрудников и семь единиц техники РСЧС. Фото: 43.mchs.gov.ru

Деревня Новые Щеглята в Пижанском районе Кировской области оказалась отрезана от «большой земли» из-за обвала дороги, сообщили местные жители в группе «Злой кировчанин».

- Данный участок находится в низине, подтопление произошло талыми водами в результате перемерзания водопропускной трубы под дорогой, - уточнили в пресс-службе МЧС по Кировской области.

В настоящее время на место происшествия выехало двенадцать сотрудников и семь единиц техники РСЧС (Российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций).