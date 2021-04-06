В Кирове на девятилетнюю девочку упал снег с крыши дома

Снежная масса сорвалась с крыши пятиэтажки. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Кирове на девятилетнюю девочку свалился снег с крыши дома. Сейчас по этому поводу проводят проверку. Информацию сообщил областной Следственный комитет.

Инцидент произошел 2 апреля в областном центре. Девочка проходила мимо дома №76б по улице Воровского. В тот момент с крыши пятиэтажки прямо на голову ребенка свалилась снежная масса. К счастью, школьница отделалась легким испугом. По сообщению ведомства, госпитализация девочке не потребовалась.

Сейчас Следком начал проверку по факту произошедшего. По ее результатам примут процессуальное решение.

Напомним, что это не первый подобный инцидент, произошедший за зиму 2020-2021. Так, в Нововятске женщину завалило снегом при очистке крыши собственного дома, но ее удалось спасти благодаря неравнодушным соседям. А В Кирово-Чепецке местная жительница погибла под завалами при тех же обстоятельствах.