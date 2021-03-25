Чепчанка погибла во время уборки крыши от снега

На женщину с крыши упала снежная масса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кирово-Чепецке женщина погибла под снегом, упавшим на нее с крыши. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Информацию передает областной Следком.

Трагедия произошла 23 марта в деревне Салтыки. 36-летняя женщина чистила крышу собственного дома. По данным ведомства, ее гибель произошла из-за неосторожности: пласт снега упал прямо на нее. К сожалению, спасти чепчанку не удалось.

Следственный комитет сейчас проводит проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Кировчанам напоминают о необходимости быть предельно осторожными при самостоятельной уборке снега с крыш, не подходить близко к стенам зданий и обходить водостоки. В случае схода с кровли льда и снега необходимо как можно быстрее прижаться к стене и укрыться под козырьком.

Напомним, такой случай стал уже не первым. Так, в Нововятске женщину завалило снегом во время уборки крыши собственного дома. К счастью, на происшествие отреагировали соседи, вытащив ее из-под завалов.