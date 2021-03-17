В Нововятске женщину завалило снегом с крыши

Женщина пыталась почистить крышу своего дома, но упала с нее вместе с пластами снега. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Нововятске соседи спасли женщину из-под снежных завалов. По сообщению горадминистрации, сейчас она находится в больнице.

Случай произошел утром 17 марта, около 11 часов. Жительница дома по улице Орлова решила почистить кровлю своего жилища, для чего забралась на стоящий рядом пристрой. Внезапно снег начал лавиной скатываться с крыши, и женщина, не удержавшись на ногах, упала вместе с ним, оказавшись под завалами.

К счастью, рядом находились соседи, которые увидели произошедшие. Они тут же бросились на помощь кировчанке и сумели вытащить ее из-под снега еще до приезда спасателей. Вызванная ими же «скорая» отвезла пострадавшую в областную травматологию, где ее госпитализировали. Сейчас женщине оказывают необходимую помощь, ее жизни ничегоне угрожает.

Кировчанам напоминают о соблюдении мер безопасности при чистке крыш. Лучше нанять специалистов для этой работы. Если же вы хотите сделать все самостоятельно, обязательно используйте страховку, чтобы избежать падения.