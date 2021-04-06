В Кировской области нашли подрядчиков на ремонт дорог в рамках БКАД

Отремонтировать планируют более 230 км автодорог.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Кировской области в 2021 году на деньги полученные в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» планируют отремонтировать более 230 км автодорог, а также начать строительство новых участков улиц. Всего на реализацию нацпроекта предусмотрено 3,5 млрд рублей.
В пресс-службе регионального правительства сообщили, что на данный момент определены подрядчики по 81 объекту из 83 основных или 97%. Большинство работ выполнит «Вятавтодор», «Гордормостстрой» и «СУ-43». Кроме того, сейчас ведется подготовка документации на проведение конкурсных процедур по отбору подрядчиков на дополнительные объекты.
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