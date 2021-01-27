На ремонт кировских дорог потратят 536 миллионов рублей

В основной перечь работ вошла улица Базовая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове ищут подрядчика, который займется ремонтом 40 участков улично-дорожной сети в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В департаменте городского хозяйства рассказали, что на все объекты получено положительное заключение государственной экспертизы.

В основной перечь работ вошла улица Базовая, а также Калинина, Захватаева, Розы Люксембург, Физкультурников и другие. С полным списком участков, которые буду отремонтированы в 2021 году, можно ознакомиться здесь.

Всего на ремонт дорог планируют потратить 536 миллионов рублей. Торги состоятся 12 февраля. К работам подрядчик должен будет приступить в мае, а к 10 сентября сдать все отремонтированные дороги.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на строительство улицы Капитана Дорофеева потратят 125 миллионов рублей. Подробнее здесь.