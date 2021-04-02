В Кирове на улице Свердлова сбили семилетнего мальчика

Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове под колесами иномарки пострадал семилетний ребенок. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В четверг, 1 апреля, около дома №30 на улице Свердлова произошла автомобильная авария с участием пешехода. По предварительной информации, 55-летний водитель Mazda сбил 7-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

- В результате происшествия ребенок получил травмы, - сообщили в ГИБДД. - Госпитализация ему не потребовалась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 4 ДТП, в котором 5 человек получили травмы