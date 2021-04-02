В Кирове водитель Skoda сбил двух женщин на пешеходном переходе

По факту ДТП проводится проверка. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове под колесами иномарки пострадали два пешехода. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В четверг, 1 апреля, на 10-м км автодороги Киров - Советск - Яранск произошла автомобильная авария с участием пешеходов. По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля Skoda Roomster сбил двух женщин 43 и 64 лет, которые переходили дорогу по нерегулируемому переходу.

- Женщины получили травмы, - сообщили в ГИБДД. - По факту ДТП проводится проверка.