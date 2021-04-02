Сотрудники ГИБДД проведут «сплошные проверки» 2 и 3 апреля

Особое внимание полицейские будут уделять пригородным дорогам и въездам-выездам из города. Фото: Мария ЛЕНЦ

Кировские сотрудники Госавтоинспекция вновь планируют провести «сплошные проверки» автолюбителей. Патрулировать на этот раз планируют два района областного центра. Главная цель мероприятия - выявить водителей, которые решили сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения.

В пресс-службе областной Госавтоинспекции сообщили, что рейды запланированы 2 и 3 апреля в Октябрьском и Ленинском районах города Кирова. Особое внимание полицейские будут уделять пригородным дорогам и въездам-выездам из города. Традиционно вместе с сотрудниками ГИБДД на дороги выедут активисты движения «Ночной патруль» и представители добровольных дружин.

ГИБДД по Кировской области напоминает, что нетрезвым водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет. А за повторное нарушение предусмотрена и уголовная ответственность.

Напомним, что за прошедшие выходные дни сотрудниками Госавтоинспекции Кировской области были задержаны 24 нетрезвых водителя. Кроме того, инспекторам удалось пресечь 691 правонарушение.