В Кировской области с 26 по 28 марта задержали 24 нетрезвых водителя

В Кирове с 26 по 28 марта сотрудники ГАИ пресекли 691 нарушение ПДД. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники Госавтоинспекции Кировской области с 26 по 28 марта 2021 года зафиксировали 691 нарушение правил дорожного движения. Так, удалось выявить 24 нетрезвых и столько же не имеющих водительских прав водителей. Об этом рассказали в ведомстве.

Напомним, что за управление автомобилем в состоянии опьянения или отказ от медосвидетельствования нарушителю грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. В случае повторного задержания предусмотрена уже уголовная ответственность.

Госавтоинспекция Кировской области просит граждан сообщать о нетрезвых и неадекватных водителях по телефонам: 8(8332) 588-888 или 02.