Кировские энергетики перешли на режим повышенной готовности

Энергетики приняли решение по мобилизации ремонтных бригад для оперативной ликвидации возможных аварий. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Кировской области введен режим повышенной готовности на предприятиях энергетики из-за усиления ветра до 15-20 м/с, сообщили в региональном правительстве.

Энергетики приняли решение по мобилизации ремонтных бригад для оперативной ликвидации возможных аварий, а также по подготовке резервных источников электричества.

- Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» 8-800-220-0-220, - проинформировали в региональном правительстве.

Режим повышенной готовности будет действовать до нормализации погодных условий. По информации метеорологов-любителей, сильный ветер сохранится до конца недели. Кроме того, кировчан ждет мокрый снег и дождь. Более подробно вы можете прочитать об этом здесь.