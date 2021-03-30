«Усиление порывов ветра»: кировское ГУ МЧС объявило метеопредупреждение

Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области сильно ухудшится погода: ожидается очень сильный ветер. Областное ГУ МЧС объявило метеопредупреждение по региону.

По данным Кировского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, порывы ветра усилятся до 15-20 м/с. Ухудшение погоды произойдет уже сегодняшним вечером, 30 марта, и продолжится утром 31 марта. По счастью, сильный ветер накроет не всю область - усиление порывов пройдет местами по региону.

По информации метеорологов-любителей, сильный ветер сохранится до конца недели. Кроме того, кировчанам стоит приготовиться к мокрому снегу и дождю. Более подробно вы можете прочитать об этом здесь.