Погода портится: в Кировской области ожидаются мокрый снег и сильный ветер

Погода в конце недели обещает стать унылой, ветреной и снежной. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Тепло недолго было с нами. Совсем скоро кировчанам придется прятаться под зонтиками от дождя и мокрого снега. Согласно прогнозу паблика «Любительская метеорология в Кирове», погода испортится уже в эту среду.

В ночь на 31 марта зона осадков доберется до области. Кирова она достигнет в три часа утра. Как итог, ночью ожидается пониженная температура воздуха - от -4 до +1 градуса в районах и от -2 до 0 - в его центре. Местами возможен мокрый снег и метель, порывы ветра могут достигать 14 м/с. Днем значительно потеплеет (до +6 градусов в области и +3 в Кирове), но лучше от этого не станет. Дождь и снег никуда не денутся, а порывы ветра могут усилиться аж до 21 м/с.

Ночью на 1 апреля ничего не изменится: от -3 до +2 градусов в районах, в Кирове от -1 до +1 градуса. Мокрый снег с дождем прилагаются, ветер - 14 м/с. Днем обещается точно такая же картина.

Что нас ждет в последний рабочий день недели - любители-метеорологи умалчивают. По их данным, с пятницы по воскресенье через Кировскую область может пройти южный циклон, однако его траектория еще не известна. Соответственно, прогноз требует уточнения. Однако если это все-таки случится - в регионе может выпасть более месячной нормы осадков (снег, в том числе мокрый, и дождь) уже в первые дни апреля.