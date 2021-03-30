Аэропорт «Победилово» выплатил заработную плату сотрудникам за февраль

212 работников аэропорта «Победилово» не получили зарплату. Фото: pobedilovo.com

АО «Аэропорт Победилово», единственным акционером которого является Кировская область, не выплатило заработную плату 212 работникам авиапредприятия за февраль 2021 года в размере 1,8 миллиона рублей, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Надзорным ведомством внесено представление губернатору Кировской области и генеральному директору АО «Аэропорт «Победилово».

- В отношении указанного юридического лица и его генерального директора также возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ, - сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.

После прокурорского вмешательства долги по заработной плате перед трудовым коллективом аэропорта полностью погашены.

Напомним, что это уже не первый подобный случай в АО «Аэропорт Победилово». За май 2020 года зарплату также выплатили только после проверки прокуратуры.