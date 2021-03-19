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Общество19 марта 2021 9:45

За долги сотрудникам «Победилово» прокуратура вынесла представление губернатору Кировской области

Свои заработанные деньги недополучили 212 сотрудников аэропорта
Алексей РомановАлексей Романов
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Работникам аэропорта «Победилово» задержали зарплату на 1,8 млн рублей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 18 марта 2021 года 212 сотрудникам АО «Аэропорт Победилово» частично не выплачена зарплата за февраль. Общая задолженность авиапредприятия перед своими работниками составила 1,8 млн. рублей. Об этом сообщили в Кировской транспортной прокуратуре.

Кировский транспортный прокурор внес генеральному директору аэропорта представление и возбудил в отношении него дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

Добавим, что аналогичное представление и.о. Приволжского транспортного прокурора внес губернатору Кировской области. В настоящее время процесс восстановления нарушенных трудовых прав работников находится на особом контроле ведомства.