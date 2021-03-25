В уголовном деле бывшего замдиректора «Газпром газораспределение Киров» нашли новые эпизоды

В деле о коммерческом подкупе прибавились два новых эпизода. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В деле бывшего заместителя гендиректора «Газпром газораспределение Киров» появились два новых криминальных эпизода. Информацию сообщает областной Следком.

Стало известно, что кировчанин в 2017-2018 годах получил два коммерческих подкупа от представителя одной из строительных компаний. Общая сумма составила 5,5 миллионов рублей. За это он обещал всячески содействовать фирме в рамках своих служебных полномочий.

Напомним, ранее бывшему заму гендиректора вменили коммерческий подкуп в особо крупном размере. Кировчанин получил более 10 миллионов рублей от представителя некоей стройфирмы. Помимо того, за их счет мужчина возвел себе дом, купил мебель и выполнил иные работы на общую сумму более 11 миллионов рублей. За эти деньги он заключал с подкупившей его фирмой различные договоры подряда, своевременно подписывал документы по приемке и оплате работ, а также выполнял иные действия.

Мужчину задержали в начале марта. Сейчас бывший «газовик» находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.