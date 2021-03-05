Замдиректора «Газпром газораспределение Киров» Александра Остапчука отправили в СИЗО

Обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд избрал меру пресечения заместителю генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Киров», которого задержали 5 марта по делу о коммерческом подкупе в особо крупном размере.

- Обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Кировской области.

Напомним, что в отношении замдиректора «Газпром газораспределение Киров» возбуждено два уголовных дела по ч.8 ст. 204 УК РФ – «Коммерческий подкуп в особо крупном размере». Его обвиняют в получении денег и услуг от подрядчика за содействие в заключение контрактов на строительство газопроводов. Общая сумма полученных средств – 21 миллион рублей.

По информации официального сайта АО «Газпром газораспределение Киров», заместителям генерального директора по строительству и инвестициям значится Александр Остапчук.

Справка «КП»

Александр Анатольевич Остапчук родился 5 октября 1976 года в городе Новороссийске. Имеет два высших образования. В 1990-х годах служил в Вооруженных силах РФ, ветеран боевых действий. С 2011 года работал директором ООО «СВС-Снаб». В 2014 году Остапчук занял должность замдиректора в «Газпром газораспределение Киров».