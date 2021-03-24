В 50 населенных пунктах Котельничского района произведут перерасчет платы за ТКО

Сведения о перерасчете указаны в платежных документах за март 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

АО «Куприт» обязали произвести перерасчет платы за ТКО для жителей 50 населенных пунктов Котельничского района, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В надзорное ведомство с начала текущего года поступило множество обращений от жителей Котельничского района. Они жаловались на ненадлежащие качество услуг по вывозу ТКО со стороны регоператора. В ходе проверки все упомянутые доводы подтвердились.

- Периодичность вывоза мусора из 50 населенных пунктов Котельничского района не соответствовала установленным требованиям, - сообщили в прокуратуре. - Кроме того, на площадках отсутствовали контейнеры для мусора.

Несмотря на все выше перечисленные факты жителям продолжали поступать квитанции по оплате ТКО в полном объеме. По данному факту межрайонный прокурор внес руководителю АО «Куприт» Эдуарду Патрушеву представление.

- После вмешательства прокуратуры жителям сделают перерасчет платы, сведения об этом будут указаны в платежных документах за март 2021 года, - сообщили в прокуратуре.

Напомним, что проблемы с вывозом мусора в области начались с 1 января 2021 года. Трудности возникли из-за перехода услуги от частных перевозчиков к региональному оператору АО «Куприт». В настоящее время ситуация с вывозом мусора в регионе стабилизировалась.