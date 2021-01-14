Региональная прокуратура заинтересовалась ситуацией с мусором в Кирове. По сообщению пресс-службы ведомства, с первого дня наступившего года сотрудники мониторят, насколько хорошо исполняется законодательство об обращении с ТКО. Работники прокуратуры проверяли публикации в СМИ и соцсетях, а также обследовали контейнерные площадки.По итогам ведомство сделало неутешительные выводы. Так, мусор вывозили далеко не регулярно, в результате чего по всему городу образовались целые свалки. Кировский межрайонный природоохранный прокурор возбудил производства по делам об административных правонарушениях.Теперь в Ленинский районный суд Кирова направили иск с требованием обязать АО «Куприт» вывезти ТКО с площадок, расположенных по области. Прокуратура продолжает надзорные мероприятия, ситуация остается на контроле ведомства.