Кировчане могут подать заявление на пересчет платы за вывоз ТКО

Проблемы с вывозом мусора в областном центре начались с 1 января 2021 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами Кировской области сообщил о возможности пересчета платы за вывоз мусора. Жители региона смогут вернуть деньги за несвоевременно оказанную услугу в соответствии с действующим законодательством, сообщили в АО «Куприт».

Кроме того, региональный оператор принес жителям области извинения за временные трудности.

Напомним, что проблемы с вывозом мусора в областном центре начались с 1 января 2021 года. Трудности возникли из-за перехода от частных перевозчиков к региональному оператору АО «Куприт». В настоящее время областные власти работают над стабилизацией ситуации.

- Проблемы еще есть. Мы их видим и принимаем меры по их разрешению, - подчеркнул председатель правительства Кировской области Александр Чурин. - В целом вывоз ТКО – это сложная система предоставления коммунальной услуги. Сейчас все действия направлены на результат и выстраивание штатной работы. Мы усиленно контролируем ситуацию.