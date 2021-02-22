«Вятавтодор» займется строительством ливневой канализации в Урванцево

Протяженность ливневой канализации составит почти километр.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
АО «Вятавтодор» победило в электронном аукционе на строительство ливневой канализации в микрорайоне Урванцево. Компания снизила изначальную цену контракта на 18 миллионов рублей. Итоговая стоимость работ - 126 миллионов 809 тысяч рублей.
Протяженность ливневой канализации составит почти километр. Она будет проходить вдоль улицы Энтузиастов в микрорайоне Урванцево. Кроме того, подрядчик должен будет построить блок очистных сооружений в районе улицы Ульяновской. Работы планируют завершить до 15 ноября.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что «Вятавтодор» и «Гордормостстрой» займутся строительством трех улиц в Кирове. Подробнее здесь.
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