«Вятавтодор» и «Гордормостстрой» займутся строительством трех улиц в Кирове

Работы на улице Сурикова будут вестись на отрезке от Некрасова до Комсомольской. Фото: kirovreg.ru

В Кирове определили подрядчиков, которые займутся строительством трех улиц в областном центре. В аукционах победили две компании: «Вятавтодор» и «Гордормостстрой».

В министерстве транспорта Кировской области пояснили, что работы на улице Сурикова проведут на отрезке от Некрасова до Комсомольской. Первый участок построит «Вятавтодор», второй - «Гордормостстрой». Стоимость контракта составит 272 миллиона рублей. На эти средства также планируют благоустроить ливневую канализацию.

На строительство улиц Зеленина и Восьмого марта в микрорайоне Долгушино потратят 84 миллиона рублей. Работы проводут специалисты «Гордормостстроя».

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