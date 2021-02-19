В Кирове действует особый противопожарный режим до 30 марта 2021 года

19 февраля в деревянном жилом доме по адресу: ул. Бородулина, 38 произошел крупный пожар. Фото: admkirov.ru

После трагедии на улице Бородулина, 38, которая унесла жизни пяти человек, в Кирове до 30 марта 2021 года введен особый противопожарный режим, сообщили в городской мэрии.

Дополнительные требования к безопасности установлены из-за увеличения нагрузки на печи и электросеть. Кроме того, ужесточается ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в отношении юридических лиц и граждан.

Глава администрации города Кирова Дмитрий Осипов попросил профильные службы составить список многодетных семей, проживающих в деревянных домах, чтобы рассмотреть возможности установки у них автономных пожарных извещателей.

Напомним, что ночью 19 февраля в деревянном жилом доме по адресу: ул. Бородулина, 38 произошел крупный пожар. На момент возгорания в здании находилось 18 жильцов. Пять из них погибли, шесть находятся в больницах областного центра. В настоящее время следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ - «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».