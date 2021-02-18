В Кировской области запретили продажу энергетиков и зажигалок детям

Предполагается, что за продажу зажигалок продавцов будут штрафовать. Фото: Евгения ГУСЕВА

Депутаты поддержали инициативу Павла Дорофеева о запрете продажи зажигалок и баллонов, содержащих сжиженный углеводородный газ, несовершеннолетним. Парламентарии также одобрили поправки, предложенные Дмитрием Сергеев, которые расширили список потенциально опасных товаров: безалкогольные энергетики, бензин и лакокрасочные материалы.

- Для должностных лиц законопроект предусматривает штраф в размере от 2 000 до 4 000 рублей, для юридических лиц – от 25 000 до 50 000 рублей, - сообщил Павел Дорофеев.

Автор законопроекта депутат Павел Дорофеев подчеркнул, что в настоящее время все большую популярность среди несовершеннолетних приобретают различные виды токсикомании, в том числе «сниффинг» - вдыхание газовых паров, содержащихся в бытовых приборах. Кроме того, в Кировской области уже есть несчастные случаи с летальным исходом среди подростков. По словам парламентария, в январе текущего года в Подосиновиком районе скончался 15-летний подросток от отравления с газами.