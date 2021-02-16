В Кировской области могут запретить продажу энергетиков детям

Ограничения необходимы из-за участившихся случаев токсикомании среди подростков. Фото: Мария ЛЕНЦ

Рабочая группа ОЗС единогласно поддержала поправки и законопроект о запрете продажи несовершеннолетним потенциально опасных товаров. С данной инициативой ранее выступил депутат Павел Дорофеев.

В пояснительной записке сказано, что данные ограничения необходимы из-за участившихся случаев токсикомании среди подростков. Зажигалки и баллоны, содержащие сжиженный углеводородный газ, находятся в свободном доступе и легкодоступны для детей.

В ходе обсуждения рабочая группа также выступила с инициативой расширить перечень продукции, запрещенной к розничной продаже детям. Дмитрий Сергеев предложил добавить в список: безалкогольные энергетики, бензин и лакокрасочные материалы.

- Мы вводим ограничения на продажу автомобильного бензина, но у нас есть транспортные средства, на которые права выдаются ранее достижения совершеннолетия, например, мопеды, - сказал Дмитрий Сергеев. - Здесь требуются уточнения, чтобы исключить запрет для категорий граждан, которые имеют водительское удостоверение на управление таким транспортным средством.

Законопроект планируют рассмотреть на ближайшем пленарном заседании в двух чтениях.

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