В Законодательное собрание Кировской области повторно внесен законопроект, который может запретить продажу зажигалок и баллонов, содержащих сжиженный углеводородный газ, несовершеннолетним. Ранее инициативу Павла Дорофеева отравили на доработку.В пояснительной записке сказано, что данные ограничения необходимы из-за участившихся случаев токсикомании среди подростков. Зажигалки и баллоны, содержащие сжиженный углеводородный газ, находятся в свободном доступе и легкодоступны для детей.Кроме того, депутат считает, что такие ограничения не являются неоправданным запретом, поскольку несовершеннолетний не имеет потребности в таком товаре ни дома, ни в школе, ни на улице.Предполагается, что за продажу зажигалок продавцов будут штрафовать. Так, должностным лицам придется заплатить от двух до четырех тысяч рублей, а юридическим - от двадцати до пятидесяти тысяч рублей.Законопроект планируют рассмотреть на ближайшем пленарном заседании. Стоит отметить, что аналогичные законы уже приняты в ряде субъектов РФ.