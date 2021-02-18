В Кирове взорвут последнюю башню мелькомбината

Прилегающие улицы в день взрыва будут перекрыты. Фото: Анастасия РОМАНОВА

Последнее уцелевшее здание кировского мелькомбината все-таки взорвут. Проведение работ назначили на 21 февраля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Мэрия уже подписала постановление, запрещающее проезд по Мелькомбинатовскому проезду и улице Пугачева в день взрыва комбицеха. Так, эти участки будут перекрыты с 11.30 до 14.30. На этот же период ограничат движение пешеходов по Мелькомбинатовскому проезду (от Воровского до Пугачева). Также на перекрытых улицах будет запрещена стоянка и остановка транспорта - с 07.00 до 14.30.

Напомним, оба последних здания мелькомбината - башни элеватора и комбицеха - собирались взорвать еще 23 января. Первое здание удалось уничтожить, второе же побоялись обрушить - оно могло упасть прямо на проезжую часть улицы. Взрывом башню наклонили в противоположную сторону и оставили - до лучших времен.