«Комбицех, мы еще вернемся!»: самарцы пообещали закончить снос последнего здания мелькомбината

Уцелевшее здание комбицеха планируют снести окончательно позднее. Фото: Анастасия РОМАНОВА

Здание комбицеха, уцелевшее после попытки подрыва, планируют все-таки снести окончательно. Самарская компания «СпецТехВзрыв», которой поручили ликвидацию последних оставшихся башен мелькомбината, сообщила об этом в своем инстаграме. Уничтожить здание сразу не получилось оттого, что оно могло рухнуть в сторону Мелькомбинатовского проезда.

- Довольно крепкая конструкция (строили на века) предполагает размещение достаточно мощных зарядов ВВ, однако близость городских объектов не позволяет это сделать. Первый этап заключался в задании направления комбицеха в противоположную (безопасную) сторону, - сказано в посте.

Компания поблагодарила Киров за гостеприимство и пообещала вернуться.

Напомним, 23 января начался снос двух башен мелькомбината - элеватора и комбицеха. Обрушить первое здание удалось двумя взрывами, а вот второе устояло, сильно накренившись, что дало кировчанам повод для шуток про собственную Пизанскую башню. Когда будут уничтожать уцелевший комбицех, пока неизвестно.