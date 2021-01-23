«Город без них больше не город!»: в Кирове взорвали шестидесятилетние башни мелькомбината

Здание комбицеха осталось до поры до времени стоять в одиночестве. Фото: Анастасия РОМАНОВА

В Кирове взорвали два оставшихся здания мелькомбината - комбицех и элеватор. Правда, вышло с переменным успехом, поскольку снести удалось лишь одну из двух башен. Вторая осталась стоять вопреки всему.

Для начала проведем краткий экскурс в историю. ОАО «Кировский комбинат хлебопродуктов» создали в 1960 году, а в 1999 году организация обанкротилась. В 2011 года законсервировали мельницу, в 2015 году - котельную. Последних сотрудников предприятия сократили в 2016 году, и с тех пор оно прекратило работу.

Летом 2020 году начался снос зданий комбината. Нетронутыми до недавнего момента остались только две башни - элеватор и комбицех, ждущие своего часа. И он настал 15 января 2021 года.

В тот день в Кирове объявили, что последние здания закрытого предприятия снесут 23 января 2021 года. Ликвидировать башни предписывалось необычным для города способом - путем подрыва. Действовать поручили самарской компании «СпецТехВзрыв». Жителей попросили не пугаться, но они и не думали. Наоборот, сами пришли к месту действия - посмотреть, как рушится история.

В 11.30 полиция перекрыла прилегающую к территории улицу для транспорта. Кроме того, стражи правопорядка следили за пешеходами и особо резвыми любопытными. Желающие поглазеть на взрыв начали собираться уже в 12 часов. Стояли на почтительном расстоянии, смотрели. Ждали.

Первый взрыв прогремел в 13.22, и здание комбицеха начало падать. Однако не упало - лишь сильно накренилось. Очевидно было, что что-то пошло не так. А вот со вторым зданием все прошло более чем успешно - после двух гулких взрывов высокая постройка сложилась, осела, после чего эффектно рухнула на землю.

Здание элеватора же не пережило взрыва. Фото: скриншот с видео vk.com/kuznitsyn

Работы обещали завершить в 14.30, и в указанное время перекрытую улицу вновь уступили транспорту. А вот башня комбицеха так и осталась стоять, сильно накренившись, но не упав. Шестидесятилетнее здание выдержало многое за это время - что ему подрывники?

Кировчане сегодня по-настоящему скорбят, говоря о том, что ушла эпоха, прощаются с многолетней историей, воплощенной в этих постройках, и сетуют: «Город без них больше не город - село»...

Пока что неизвестно, какая судьба ждет устоявшее здание комбицеха. Скорее всего, его попытаются взорвать вторично. Однако сроки на данный момент не определены.