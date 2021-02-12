Ситуация с отоплением в селе Загарье не меняется

Температура по-прежнему колеблется в районе 11-14 градусов тепла. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители села Загарье продолжают замерзать в своих квартирах. В течение нескольких недель ситуация в населенном пункте с отоплением не улучшилась. Температура по-прежнему колеблется в районе 11-14 градусов тепла.

- Одинокая пожилая женщина, проживающая на улице Кирова сообщает о температуре 14 градусов, - рассказали активисты ОНФ. - На улице Октябрьской сегодня 11 градусов. Аналогичная ситуация во всех домах, где есть центральное отопление.

При этом, жители до сих пор не могут добиться централизованного пересчета платы за коммунальные услуги. Ранее общественники также обратились в прокуратуру по факту нарушения температурного режима.

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