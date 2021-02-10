У Романа Береснева стало больше полномочий

Роман Береснев перешел работать в правительство в июне 2020 года. Фото: kirovreg.ru

Губернатор Кировской области Игорь Васильев подписал распоряжение, которое расширило полномочия заместителя председателя правительства Романа Береснева. С 9 февраля Роман Александрович будет взаимодействовать с региональным парламентом, а также с избирательными комиссиями и Общественной палатой.

Отметим, что заместитель председателя правительства продолжит курировать работу министерства внутренней политики, взаимодействие с общественными объединениями, религиозными объединениями и с органами местного самоуправления муниципалитетов.

Напомним, что бывший глава кировских профсоюзов перешел работать в правительство в июне 2020 года. Такое предложение ему сделал губернатор Игорь Васильев.

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