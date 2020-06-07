Бывший глава кировских профсоюзов стал новым зампредом правительства области

7 Июнь 2020 2020-06-07T11:22:56+03:00

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В Кировской области назначили заместителя председателя правительства региона по внутренней политике. Им стал бывший глава региональной Федерации профсоюзных организаций Роман Береснев. Соответствующий указ подписал губернатор Кировской области. В должность новый зампред правительства вступил с 1 июня.

СПРАВКА КП

Роман Александрович Береснев родился в Кирове в 1972 году. Имеет два высших образования: по специальностям «учитель истории» и «юрист» . Отметился как глава комитета по делам молодежи Кировской области, заместитель руководителя администрации правительства региона, начальник управления организационной и кадровой работы, главный федеральный инспектор по Республике Марий-Эл. Кроме того, возглавлял министерство юстиции и уже занимал пост председателя правительства региона.

ИСТОЧНИК KP.RU