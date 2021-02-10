Депутат Государственной Думы РФ направил в прокуратуру запрос с требованием отменить квоту на домашних животных

С 14 февраля число животных, которых можно содержать в квартире, будет рассчитываться по формуле. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов направил в прокуратуру запрос с требованием отменить постановление правительства Кировской области, которое вводит квоту на домашних животных. Об этом политик сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

По мнению Владимира Владимировича, постановление вводит имущественный ценз для граждан и «привязывает» право заводить домашних питомцев к количеству квадратных метров, находящихся в собственности человека. Депутат предполагает, что это параметр, который в любом случае не получится проконтролировать: «жилище у нас неприкосновенно, и владелец квартиры может просто не пустить никого внутрь».

- Считаю данное правило незаконным, нарушающим права граждан, несправедливым, антигуманным, глупым и нереализуемым, - написал депутат Государственной думы РФ. - Издеваются над братьями нашими меньшими не метры, а люди.

Напомним, что с 14 февраля в Кировской области вступят в силу правила содержания и защиты домашних животных. Согласно нововведениям, питомцы должны быть зарегистрированы и внесены в электронную базу данных. Кроме того, число животных, которых можно содержать в квартире, будет рассчитываться по формуле.

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