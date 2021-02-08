В понедельник, 8 февраля, в правительстве Кировской области состоялась пресс-конференция, которая была посвящена правилам содержания и защиты домашних животных. О нововведениях, которые вступают в силу с 14 февраля 2021 года, рассказал начальник регионального управления ветеринарии Сергей Чучалин и заместитель начальника отдела государственного надзора в области обращения с животными и профилактики правонарушений в сфере ветеринарии Татьяна Виноградова.На долю спикеров выпала непростая задача: им предстояло разрушить мифы, появившиеся в обществе после опубликования правил, а также убедить жителей региона в правильности принятого постановления. Сергей Федорович в свойственной ему бодрой и оптимистической манере начал свое повествование: «недавно в России вступил в силу в полном объеме ФЗ «Об ответственном обращении с животными». Ранее данная сфера нигде не была закреплена, а значит, и не была урегулирована законодателем. Базовый закон дал возможность регионам на местном уровне устанавливать правила и порядки».В настоящее время региональные правила содержания и защиты домашних животных подготовлены во исполнение федерального закона. По словам Сергея Чучалина, они разработаны с учетом множества обращений, которые поступают в управление ветеринарии Кировской области.- Мы создаем цивилизованное общество, - подчеркнул начальник управления ветеринарии.Кроме того, Татьяна Виноградова добавила, что сверхнового в правилах нет. По сути, принятые нововведения вобрали в себя все требования, которые раньше уже действовали в различных документах.Сергей Федорович также убедил всех присутствующих, что на проделанной работе управление останавливаться не собирается. Уже в марте от имени губернатора в законодательное собрание будет внесена инициатива по определению мер ответственности владельцев за нарушение правил.- Есть две стороны в обществе: владельцы животных и жители Кировской области, которые зачастую терпят нарушения, допускаемые владельцами животных, - объяснил Сергей Чучалин. - Все мы хотим жить в комфортной городской среде. Мы хотим, чтобы наши с вами дети первые шаги делали, не подвергаясь риску заражения вирусными и бактериальными болезнями.Более подробно прокомментировать затеянное доверили Татьяне Александровне, которая постаралась по пунктам разложить основные правила, а также объяснить, как будет работать механизм. Правда, казалось, что особого энтузиазма она в этом не испытывала, а уже на первом вопросе смогла «запнуться». Путаница возникала по формуле с помощью, которой рассчитывается квота на животных, но при этом Татьяна Виноградова отметила, что требования вполне «демократичны». Получалось, что двухкомнатной квартире площадью чуть более 40 квадратных метров в семье из четырех человек можно содержать только одного лабрадора, но 15 кошек. Однако законодательство все же не позволит этого, так как важны не только квадратные метры, но и загазованность жилья, а также возможность ухаживать за животными.-Например, я в своей двухкомнатной квартире по закону могу держать шесть кошек, - отметила инспектор, добавив, впрочем, что не рискнула бы заводить столько животных.Постаралась Татьяна Александровна объяснить, что делать владельцам животных, которые с 14 февраля не попадают в норму по расчету.- Мы не заставим никого выбрасывать собак на улицу. Тем более что новые правила как раз предписывают их защищать. Если соблюдаются все другие условия, то владельцы могут продолжить содержать питомцев, - прокомментировала Татьяна Виноградова, забыв видимо про то, что по общему правилу закон обратной силы не имеет.Постепенно складывалось впечатление, что между журналистами и спикерами имелась не только социальная дистанция, но и пропасть непонимания. Так, четкого ответа корреспонденты не получили и на вопрос про будущее животного, которое не вписывается в «метры». Ведь наш регион один из десяти субъектов, в котором отсутствуют муниципальные приюты для животных.- Если животное хозяйское, то мы считаем, что именно владелец должен оплачивать содержание в приюте, - пояснил Сергей Чучалин.По словам Сергея Федоровича, в скором времени в регионе планируется создание пяти межмуниципальных приютов. На данный момент разрабатываются соответствующие маршрутные карты и отбираются места для размещения приютов.Контролировать же соблюдение правил будут инспекторы управления ветеринарии. По обращениям жителей будут проводить плановые рейды по проверке поступившей информации. В случае подтверждения жалоб нарушителям будет выдано предписание об устранении нарушений в разумный срок.В конце встречи спикерам напомнили, что в Кирове уже несколько лет действуют правила выгула собак, но за семь лет это не дало никого результата. Получается, что и сейчас половина пунктов вводятся для «галочки». Казалось, что к этому времени начальник управления ветеринарии уже окончательно ушел в себя и сконцентрировался лишь на скрепке, которую долго пытался разогнуть в руках. За него постаралась ответить Татьяна Виноградова, но ясного ответа она дать не смогла - сославшись на статистику, по которой уже есть какие-то определенные достижения.По всей видимости, и в этот раз «цивилизация» обогнет Кировскую область стороной, но оставив при этом нежизнеспособные правила содержания и защиты домашних животных.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелями интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:Почта: kp@kp-kirov.ruТелефон: 89229016635Группа Вконтакте