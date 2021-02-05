С 14 февраля в Кировской области начнут действовать правила содержания домашних животных

Кормление питомцев должно осуществляться не реже одного раза в день.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С 14 февраля в Кировской области вступят в силу правила содержания и защиты домашних животных. Соответствующий документ подписал председатель правительства Кировской области Александр Чурин.
Основные правила содержания домашних животных:
- домашнее животное независимо от породы подлежит обязательной регистрации в государственном ветеринарном учреждении;
- завести кошку или собаку в коммунальной квартире можно только при наличии письменного согласия всех проживающих в квартире жильцов;
- число животных, которых можно содержать в квартире, будет рассчитываться по формуле.
- кормление питомцев должно осуществляться не реже одного раза в день;
- хозяева обязаны убирать за животными продукты их жизнедеятельности, особенно в местах общего пользования;
- выгуливать собаку необходимо не менее одного раза в сутки;
- запрещается натравливать питомцев на других животных и людей;
- перевозить животных в общественном транспорте разрешается с коротким поводком и намордником;
С полным перечнем правил можно ознакомиться на сайте правительства Кировской области.
О новых правилах содержания домашних животных в своем телеграмм-канале высказался заместитель председателя Законодательного собрания Кировской области Роман Титов.
- Данную инициативу реализовать невозможно - не хватит сил и средств, да и жители области наверняка отнесутся к попыткам пересчитать домашнее поголовье в лучшем случае пассивно-агрессивно, - прокомментировал Роман Альбертович.
Стоит отметить, что за нарушение правил грозит гражданская, административная и уголовная ответственность, предусмотренная действующим законодательством РФ.
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