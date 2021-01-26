На строительство улицы Капитана Дорофеева потратят 125 миллионов рублей

Ширина проезжей части составит 9 метров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове ищут подрядчика на строительство улицы Капитана Дорофеева. Соответствующий лот появился на портале Госзакупок.

Согласно аукционной документации, подрядчику предстоит построить 907 метров дороги. Ширина проезжей части составит 9 метров. Кроме того, на улице Капитана Дорофеева обустроят велопешеходную дорожку, а также тротуар.

На эти цели власти планируют потратить 125 миллиона рублей. Деньги выделят из федерального, областного и местного бюджетов. Заявки на участие в аукционе принимаются до 2 февраля. Сами же работы планируют завершить до 15 ноября.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Кирове построят ливневую канализацию за 144 миллиона рублей. Подробнее здесь.

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