Кировским предпринимателям разрешили открыть фудкорты, кафе и столовые в ТЦ и кинотеатрах. Такое решение приняли в ходе встречи с губернатором региона. Информацию сообщает паблик областного оперштаба.Так, работа заведений общепита в торговых центрах и кинотеатрах будет разрешена только при условии соблюдения всех санитарных требований. Предприниматели согласились на этот шаг. Соответствующее постановление подпишут сегодня, 19 января.Напомним, что все остальные ограничительные мероприятия по коронавирусу в Кировской области сохраняются до 16 февраля 2021 года. Среди них - обязательное ношение СИЗ в общественных местах и соблюдение социальной дистанции. Кроме того, кировчанам старше 65 лет рекомендуется оставаться дома, но и это ненадолго - с 20 января режим самоизоляции для них отменяется.