Через неделю кировчане могут выйти с самоизоляции. Такой пункт появился в новом постановлении правительства нашей области. Напомним, для жителей региона старше 65 лет режим самоизоляции был обязательным. С 20 января 2021 года эта необходимость отпадает.Помимо этого, кировчанам разрешили посещать спортивные соревнования на открытых стадионах. Обязательное условие - заполняемость не более 20%, соблюдение социальной дистанции и всех санитарно-эпидемиологических требований.Также напоминаем, что новое постановление продлевает остальные ограничительные мероприятия, принятые из-за пандемии коронавируса и пока действующие на территории Кировской области. Так, новый срок их снятия - 16 февраля 2021 года. Скорее всего, его в будущем вновь отодвинут на более дальнюю дату. Жителям региона рекомендуют носить маску в общественных местах, обрабатывать руки антисептиком и соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра.