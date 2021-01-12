Болельщикам ХК «Родина» разрешили вернуться на трибуны. Данное решение поддержал губернатор Кировской области Игорь Васильев.Региональный министр спорта и молодежной политики Анна Альминова сообщила, что для болельщиков будут открыты четыре дополнительных входа и организована продажа онлайн-билетов. Кроме того, на трибунах стадиона нанесут разметку санитарного дистанцирования, а болельщикам необходимо будет соблюдать масочный режим.- Учитывая опыт других регионов, мы предлагаем организовать соревнования с привлечением зрителей в количестве, не превышающем 20% от заполняемости трибун стадиона «Родина», - отметила Анна Альминова.Напомним, что ближайший домашний матч «Родина» сыграет уже завтра, 13 января, против «Водника» из Архангельска.