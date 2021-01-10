В текущем году на реализацию проектов по поддержке местных инициатив (ППМИ) будет направлено 150 миллионов рублей. Наибольшие объемы средств планируется выделить крупным городам региона:- Киров - 17 млн рублей;- Слободской - 16,5 млн рублей;- Кирово-Чепецк - 7,3 млн рублей;- Вятские Поляны - 5,2 млн рублей.Все субсидии утверждены в законе об областном бюджете, который приняли в окончательном чтении 17 декабря 2020 года.Ранее контрольно-счетная палата Кировской области проверила реализацию проектов по поддержке местных инициатив (ППМИ) за 2018-2019 годы. По ее итогам было выявлено 1 789 нарушений, 260 из которых – финансовые на общую сумму 71,1 млн рублей. Подробнее здесь.СПРАВКА «КП»Реализация проектов по поддержке местных инициатив началась в 2010 году в виде «пилотного» эксперименты на территориях 6 районов области, а с 2011 года на всей территории региона. Основной особенностью проекта является привлечение средств населения и юридических лиц для решения вопросов местного значения, что позволяет существенно снизить финансовую нагрузку на бюджеты.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелями интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:Почта: kp@kp-kirov.ruТелефон: 89229016635Группа Вконтакте