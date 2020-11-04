Проект по поддержке местных инициатив: КСП нашла нарушения на 71 миллион

По итогам проверки специалисты нашли 1789 нарушений. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Контрольно-счетная палата Кировской области нашла нарушения в реализации проектов по поддержки местных инициатив. В 2018-2019 годах на 664 проекта потрачено 658,7 миллиона рублей, из них средства областного бюджета составили 414,6 миллиона рублей.

По итогам проверки специалисты нашли 1789 нарушений, из них 260 финансовых, на общую сумму 71,1 миллиона рублей. Основная доля недочетов пришлась на муниципальные образования. Так, специалистам КСП удалось выявить 735 нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок в 40 муниципальных образованиях области, из них 75 финансовых на общую сумму 3 миллиона рублей.

Многие муниципальные образования недостоверно отражают в заявках виды работ, предусмотренные проектами. В результате бюджетные средства направляются на проекты, которые не предусмотрены сметой, заявками и с соглашениями о предоставлении субсидий. Данные факты приводят к многочисленным нарушениям законодательства.

СПРАВКА «КП»

Реализация проектов по поддержке местных инициатив началась в 2010 году в виде «пилотного» эксперименты на территориях 6 районов области, а с 2011 года на всей территории региона. Основной особенностью проекта является привлечение средств населения и юридических лиц для решения вопросов местного значения, что позволяет существенно снизить финансовую нагрузку на бюджеты.