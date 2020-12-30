В течение текущего года на рассмотрение Законодательного собрания Кировской области было внесено 111 законопроектов. В итоге сто инициатив получили статус законов.Самыми активным субъектами законодательной инициативы стали:- Губернатор - 61 -законопроект;- Депутаты ОЗС - 30 инициатив;- Правительство области - 14 законопроектов.Кроме того, законопроекты вносил прокурор области, уполномоченный по правам человека в регионе и Гордума.Всего в текущем году состоялось тринадцать пленарных заседаний, на которых рассмотрели 186 вопросов.Исполняющий обязанности Председателя Законодательного Собрания Владимира Костина подчеркнул, что в следующем году депутатам предстоит решить еще множество задач.- Рассчитываем, что предложения депутатов будут учитываться в ходе исполнения областного бюджета в 2021 году, - рассказал Владимир Костин. - К следующей сессии продолжится работа над законом о снижении ставок по УСН. Необходимо максимально поддержать предпринимателей и малые предприятия, чтобы они сохраняли рабочие места и создавали новые.