В четверг, 25 декабря, состоялось внеочередное пленарное заседание Законодательного собрания Кировской области. Вторым вопросом в повестке стоял законопроект об упрощенной системе налогообложения (УСН).Данную инициативу решено рассмотреть в связи с окончанием действия ЕНВД (Единый налог на вмененный доход - прим. Ред.) с 1 января 2021 года. Власти предложили установить пониженные ставки по УСН для предпринимателей, чтобы о облегчить переход на альтернативный налоговый режим.- Мы провели ряд встреч с представителями бизнес сообщества, в рамках которых выработали дополнительные меры поддержки, - пояснил губернатор Игорь Васильев. - Принятие вынесенных сегодня на заседание вопросов поможет снизить налоговую нагрузку на бизнес и даст возможность укрепить свои ресурсы.Министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Наталья Кряжева более подробно рассказала о предложенном законопроекте.Для предпринимателей, которые переходят с ЕНВД на УСН предлагается установить следующие налоговые ставки:- 1% - в случае, если объектом налогообложения являются доходы;- 5% - в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.- Указанные ставки в течение 2021 года вправе применять организации и индивидуальные предприниматели, которые применяли в 4-м квартале 2020 года ЕНВД, в том числе одновременно с другими системами налогообложения, - пояснила министр.Наталья Михайловна также рассказала и о дополнительных условиях, которые необходимы для применения пониженных ставок по УСН: по итогам 2021 года доходы от видов деятельности, по которым ранее применялся ЕНВД, должны составлять не менее 70%.В итоге депутаты единогласно проголосовали за налоговые послабления для предпринимателей. Однако предложили убрать ограничение и высказались за продление закона до 2022 года. Министр пообещала, что в следующем году правительство рассмотрит все предложенные варианты.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелями интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:Почта: kp@kp-kirov.ruТелефон: 89229016635Группа Вконтакте