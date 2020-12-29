28 декабря состоялась ежегодная церемония награждения супружеских пар Кировской области памятным знаком «Семейная слава». Участвовали в мероприятии глава региона Игорь Васильев и министр социального развития региона Ольга Шульятьева.К сожалению, в связи с коронавирусной эпидемией на церемонии появились только две пары: – Светлана и Владимир Гребеневы из Орловского района и Сергей и Галина Минины из Зуевского района. 16 остальных семей в преддверии Нового года получат награды от глав муниципальных администраций.Семья Мининых – одна из тех, кто получил памятные знаки. Пара воспитала двух сыновей и дочь, у них есть и четыре внука. Все они любят вместе собираться на праздники. Галина Минина и ее супруг Сергей поблагодарили главу региона за награду:- Сегодня для нас волнительный и значимый день. В далеком 1982 году родилась наша семья, и мы даже подумать не могли, что сможем получить подобную награду и признание на таком высоком уровне. Мы, как и многие другие семьи, работали, воспитывали детей, занимались домашним хозяйством. Сейчас я понимаю, как нам с супругом повезло, что мы встретили друг друга. Оказывается, можно быть простой семьей и получить за это высокое общественное признание.Игорь Васильев также поздравил семьи Смольниковых и Левановых. Первые в этом году стали победителем в номинации «Молодая семья». Они отразили свою историю в нескольких семейных фотоальбомах, где хранятся снимки праздников, путешествий, отдыха.Напомним, что Всероссийский конкурс «Семья года» в этом году проводится в пятый раз. Его организовывают Фонд поддержки детей и Министерство труда и социальной защиты РФ.